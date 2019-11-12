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Артём Мáлков
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Как получить API KEY для работы с сервисом YouTube?

12 мар
Статьи и советы

Один из читателей нашего ресурса задался вопросом, а можно ли получить данные о ролике с видеохостинга YouTube. Ответ – можно, но как именно, мы расскажем в следующих статьях, а в этой – научимся получать ключ для доступа по API к этому сервису, ведь без него в последующем мы не сможем получить нужные нам данные.

1. Переходим по этой ссылке. И если вы не авторизованы в сервисе – авторизуйтесь.

2. Далее на открывшейся странице в списке ищем «YouTube Data API v3» и кликаем по нему.

Как получить API KEY для работы с сервисом YouTube?

3. На открывшейся странице нажимаем «Включить».

Как получить API KEY для работы с сервисом YouTube?

4. Затем перед нами открывается новая страница, где в правом верхнем углу мы жмем «Создать».

Как получить API KEY для работы с сервисом YouTube?

В форме выбираем «YouTube Data API v3», «Веб-сервер (например, node.js, Tomcat)» и «Общедоступные данные».

Как получить API KEY для работы с сервисом YouTube?

И жмем «Выбрать тип учетных данных».

После этого у вас появится ваш API KEY, который вы сохраняете к себе в удобное для вас место и жмете – «Готово».

Как получить API KEY для работы с сервисом YouTube?

На этом получение ключа доступа к сервису YouTube окончено. В следующих статьях мы будем использовать его для получения различных сведений об указанном видеоролике.

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7
комментариев
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    • 2
    839
      •  Администратор
    12 ноя в 14:18

    Николай Родийчук, пришлите скриншот страницы с ошибкой.

    • 0
    4
      •  Проверенный
    11 ноя в 21:14

    Да,из первого шага

    • 0
    839
      •  Администратор
    11 ноя в 00:07

    Николай Родийчук, ссылка из шага 1?

    • 0
    4
      •  Проверенный
    10 ноя в 20:22

    Здраствуйте.Как только нажимаю на ссылку сразу появляется ошибка 403

    • 0
    839
      •  Администратор
    10 ноя в 04:54

    Николай Родийчук, здравствуйте.

    На каком шаге у Вас возникает проблема?

    • 0
    4
      •  Проверенный
    9 ноя в 20:18

    Помогите пожалуйста,при переходе по ссылке создания ключа apykey для ютуб выскакивает ошибка 403,что делать?

    • 0
    4
      •  Проверенный
    9 ноя в 20:15

    Не могу зайти по ссылке создания ключа для ютуб

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