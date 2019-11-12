Как получить API KEY для работы с сервисом YouTube?

Один из читателей нашего ресурса задался вопросом, а можно ли получить данные о ролике с видеохостинга YouTube. Ответ – можно, но как именно, мы расскажем в следующих статьях, а в этой – научимся получать ключ для доступа по API к этому сервису, ведь без него в последующем мы не сможем получить нужные нам данные.

1. Переходим по этой ссылке. И если вы не авторизованы в сервисе – авторизуйтесь.

2. Далее на открывшейся странице в списке ищем «YouTube Data API v3» и кликаем по нему.

3. На открывшейся странице нажимаем «Включить».

4. Затем перед нами открывается новая страница, где в правом верхнем углу мы жмем «Создать».

В форме выбираем «YouTube Data API v3», «Веб-сервер (например, node.js, Tomcat)» и «Общедоступные данные».

И жмем «Выбрать тип учетных данных».

После этого у вас появится ваш API KEY, который вы сохраняете к себе в удобное для вас место и жмете – «Готово».

На этом получение ключа доступа к сервису YouTube окончено. В следующих статьях мы будем использовать его для получения различных сведений об указанном видеоролике.